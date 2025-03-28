شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسي: سعيد بالمشاركة في مسلسل ولاد الشمس وفخور بنجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان علاء مرسي أن مشاركته في مسلسل ولاد الشمس كانت تجربة مميزة بالنسبة له، لكنه كان يأمل في التعمق أكثر في تفاصيل شخصيته حتى تترك تأثيرًا أكبر.

أوضح مرسي لـ ”الخليج 365” أن بعض الجوانب في دوره كان من الممكن إبرازها بشكل أوضح، مما كان سيضيف له بعدًا أكثر تأثيرًا، ورغم ذلك، أعرب عن سعادته بالمشاركة وفخوربالنجاح الذي حققه العمل.

قصة مسلسل ولاد الشمسوسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانونية للخروج منها، وهما شخصين مختلفين فى الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان فى صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقه لصالحه. أبطال مسلسل ولاد الشمسمسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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