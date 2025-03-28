شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني لـ الخليج 365: فانتازيا الكابتن خرجت إلى النور بعد مرحلة تردد والان مع تفاصيل الخبر

حظى مسلسل الكابتن، الذي عُرض خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025، بردود فعل إيجابية واسعة من الجمهور، وحقق صدى كبيرعبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا مع قصته المختلفة، إذ تدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

التقى " الخليج 365" بأبطال العمل عن كواليس التصوير والأجواء التي جمعتهم خلال تنفيذ المسلسل، وعلى رأسهم النجم أكرم حسني الذي كشف مفاجأة عن المسلسل، وأكد أنه كان يخاف من هذه التجربة في البداية لغرابتها.

أكرم حسني: فكرة المسلسل وُلدت قبل أربع سنوات

صرح الفنان أكرم حسني لـ "”الخليج 365" : "فكرة مسلسل الكابتن كانت موجودة منذ 4 سنوات لدى المنتج كريم أبو ذكري، وعُرضت علي في البداية، لكنني كنت مترددًا بسبب طبيعة الفانتازيا وظهور الأرواح، خاصة أنني قدمت أعمالًا مشابهة مثل "مكتوب عليا" و"الوصية". لذا، قررت تأجيله وتقديم مسلسل "بابا جه" أولًا. لكن بعد فترة، تواصلت مع كريم وأعدنا العمل على الفكرة حتى خرجت للنور بهذا الشكل.

وأضاف: "كواليس المسلسل كانت مليئة بالضحك والهزار، وكثيرًا ما كنا نتوقف عن التصوير بسبب نوبات الضحك، وفكرة تحقيق التريند لا تشغلني كثيرًا، لكنّها تعطي مؤشرًا على تفاعل الجمهور وحبهم للعمل، وهذا في حد ذاته مكافأة على الجهد المبذول".

سوسن بدر: دور مختلف وتجربة رائعة

أما الفنانة سوسن بدر، فتحدثت عن سبب مشاركتها في المسلسل قائلة: "وافقت على الدور لأن الفكرة جديدة ولم أقدم مثلها من قبل، كما أن وجود أكرم حسني في العمل كان دافعًا قويًا، بالإضافة إلى أن المخرج معتز التوني متمكن من أدواته وأردت التعاون معه. الكواليس كانت رائعة، وشعرت أننا عائلة واحدة، كما أنني سعيدة بعودتي إلى الكوميديا بعد غياب طويل".

آية سماحة: أكرم حسني يجمع فريق العمل بروحه الطيبة

أما الفنانة آية سماحة، فقد عبّرت عن سعادتها بالمشاركة قائلة: "وافقت على العمل بمجرد قراءة السيناريو، وكان التعامل مع أكرم حسني ممتعًا للغاية. أجواء التصوير كانت مليئة بالضحك والمرح، وكنا نقضي وقتًا طويلًا في البروفات حتى أصبحنا جميعًا كالعائلة. أكرم شخص طيب واجتماعي ويحرص على خلق أجواء إيجابية، حتى في المشاهد التي كان يصرخ فيها عليّ كنت أجد نفسي أضحك!".

أحمد عبد الوهاب: الكواليس كانت مريحة ومليئة بالضحك

من جانبه، أعرب الفنان أحمد عبد الوهاب عن سعادته بالعمل في المسلسل قائلًا: "بمجرد أن تواصل معي أكرم حسني، وافقت على الفور، لأنني كنت أتمنى العمل معه منذ فترة طويلة. الكواليس كانت رائعة ومريحة، والأجواء مليئة بالضحك، حتى أننا في بعض المشاهد اضطررنا إلى إعادة التصوير أكثر من مرة بسبب عدم قدرتنا على التوقف عن الضحك".

أحمد الرافعي: دوري كان تحديًا كبيرًا

تحدث الفنان أحمد الرافعي عن دوره في المسلسل قائلاً: "تلقيت ردود فعل إيجابية جدًا على الشخصية التي قدمتها، وكنت سعيدًا بالعمل مع أكرم حسني والمخرج معتز التوني، فهما يقدمان أعمالًا ناجحة دائمًا. الشخصية التي جسدتها كانت تمثل تحديًا بالنسبة لي، حيث كان عليّ تقديم شخصية مريضة نفسيًا ولكن بأسلوب كوميدي، وأنا دائمًا أسعى إلى تقديم شخصيات متنوعة ومختلفة حتى لا أكرر نفسي".

يشار إلى ان المسلسل من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وميمي جمال، وهو من تأليف أيمن الشايب، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكري.

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