شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مخرج مسلسل شباب امرأة: غادة عبد الرازق من أشجع الفنانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج أحمد حسن عن تفاصيل العمل على مسلسل شباب امرأة الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، حيث أكد قائلا:" النجمة غادة عبد الرازق من أشجع الفنانات لأنها تعرف منذ البداية حجم التحدى والانتقادات التي تواجهها، ولهذا عملنا على طبيعة الشخصية، وحاولنا أن تظهر معاصرة لمواكبة 2025، والتي اختلف معنا بسببها الكثيرين، وانتقدها الكثيرين".

وتابع حسن قائلا:" توجد الكثير من السيدات شبيهه لـ شفاعات في الحقيقة في مناطق مختلفة، بنفس طريقة الملابس والشعر والمكياج، ويجب على منتقدى المسلسل دراسة شخصية المرأة وتغيراتها، وهرموناتها، احساسها الذى يتغير حسب الشخص الذى تتعامل معه".

وأشار حسن قائلا:" من الطبيعى أن تتغير طريقة شافعات حينما تقع في حب إمام، وطريقتها في التعامل معه بحكم فرق السن، ومشاعرها مختلفة ومتغيرة، وبالتالي طريقة حبها مختلفة، وهى حبته بكل المعانى كـ أم، واخت، وحبيبة و وزوجة".

يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

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