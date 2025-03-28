شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم دياب ويحتفل بنجاح مسلسل قلبي ومفتاحه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

كرّم ”الخليج 365” النجم دياب عن تألقه ونجاحه في مسلسل قلبي ومفتاحه الذى عرض في النصف الأول من موسم رمضان، حيث منحه ”الخليج 365” الدرع الخاص بالجريدة، بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 وزملاء قسم الفن.



وتحدث دياب عن كواليس مسلسل قلبي ومفتاحه وكواليس شخصية أسعد الذى قدمها خلال العمل التى نالت إشادات كبيرة على موقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، وتطرق الحديث عن مشاركته مع أبطال العمل والمخرج تامر محسن، كما تحدث عن تحضيراته لأكثر من عمل غنائى خلال الفترة المقبلة.



يشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين ومي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.



ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



الخليج 365 يكرم دياب



الخليج 365 يكرم دياب



الخليج 365 يكرم دياب



دياب

دياب



دياب خلال الندوة

علا-الشافعى-تكرم-دياب



علا الشافعى رئيس تحريراليوم السابع



علا الشافعى رئيس تحريراليوم-السابع



على-الكشوطى-(4)



دياب

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