شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسي: المشاركة في 10أعمال خلال رمضان الجارى كانت تحديًا مرهقًا ومميزًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان علاء مرسي عن حجم التحديات التي واجهها خلال موسم رمضان 2025، حيث شارك في 10 أعمال درامية مختلفة، وهو ما جعله يواجه ضغطًا كبيرا بسبب تداخل مواعيد التصوير.

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، أوضح مرسي أن التجربة كانت مرهقة للغاية، لكنه استطاع التوفيق بين الجدول المكثف بفضل الله، مشيرًا إلى أنها كانت تجربة استثنائية، خاصة أنه قدّم شخصيات متنوعة ومختلفة عن أدواره السابقة، مما أضاف له بعدا جديدا في مشواره الفني.

يُذكر أن علاء مرسي شارك في عدد من المسلسلات البارزة خلال الموسم، منها قهوة المحطة، ولاد الشمس، عقبال عندكوا، شهادة معاملة أطفال، وجودر 2، وغيرها.

ويعتمد مسلسل قهوة المحطة على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم أحمد غزي، بيومي فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، ورشدي الشامي.

أما شهادة معاملة أطفال، الذي يلعب بطولته النجم محمد هنيدي، فيشارك فيه أيضًا كل من محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة United Studios.

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