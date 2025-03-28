شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل عايشة الدور لدنيا سمير غانم يحتفلون بانتهاء التصوير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع مسلسل عايشة الدور لدنيا سمير غانم بانتهاء تصوير العمل، بالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة، على أغنية "اصحوا"، التي قدمتها خلال أحداث العمل.

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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