شكرا لقرائتكم خبر عن حسبة عمري الحلقة 13.. فاروق في الرعاية المركزة وهند ترافقه بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل حسبة عمري، أصيب فاروق "عمرو عبد الجليل" بجلطة في القلب، بسبب زيادة الضغوط والجهد الزائد عليه، وهو ما أودى به للمكوث بإحدى المستشفيات وتحديدا داعل غرفة الرعاية المركزة لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

وعلى الرغم من المشكلات بين فاروق وزوجته هند "روجينا" إلا أنها حرصت على مرافقته بالمستشفى لحين التعافي من وعكته الصحية، وطلبت من الحاضرين عدم إخبار ابنتها ليلى بما حدث لوالدها.

وكانت الحلقة 12 من مسلسل حسبة عمري، شهدت محاولة المحامي منتصر "محمود البزاوي" التقرب من هند "روجينا"، بعد طلاقها من فاروق "عمرو عبد الجليل".

واتصل منتصر على هند، وطلب منها عدم التصرف بدون استشارته باعتباره المحامي الخاص بها، إلا أنها اعترضت على هذا الأمر، موضحة أن أورها تخصها، حيث طلب لقائها خارج مكتبه.

وحذرت نور "ريم عامر" لحسن فاروق "عمر رزيق" من صديقه إسماعيل، حيث استفسرت عن مدى صداقتهما وإلى أي حد هو قريب منه.

وسأل حسن عن سر ذلك التحذير، لتؤكد له نور أن أفعال إسماعيل "مش تمام".

واصطدمت فيروز نعيم "كارولين خليل"، بفيديو لهند "روجينا" تتحدث فيه عن مشاكلها مع طليقها فاروق "عمرو عبد الجليل"، حيث فاجأته بأنها علمت الكثير عن نهاية علاقته بزوجته.

وكان فاروق، قد حكى لفيروز صورة مغايرة تماما عن طبيعة المشكلات التي دارات بينه وبين هند، حيث كشف لها عن أن طلاقه منها جاء بطريقة سلسة وهادئة، وهو عكس الحقيقة.

وطلب الجندي "محمد رضوان" من هند "روجينا" مساعدته للزواج من زميلته منة، طالبا منها أن تنسى الماضي وأنها كانت تكرهه، وأنه في حاجة ماسة لمساعدتها للزواج من فتاة أحلامه.

وطلب الجندي من هند أن تتصل هاتفيا بمنة، وأن تقنعها بفكرة الزواج، خاصة وأنها كان ترفض فكرة الزواج بسبب متابعتها لطلاق هند وفاروق "عمرو عبد الجليل".

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