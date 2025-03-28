شكرا لقرائتكم خبر عن إدوراد وسليمان عيد ومحمد رضوان فى العرض الخاص لفيلم فار بـ 7 ترواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من أبطال فيلم "فار بـ 7 ترواح" على حضور العرض الخاص للعمل الذى أقيم في إحدى سينمات أكتوبر، وكان من أبرز الحضور الفنان إدوارد وسليمان عيد ومحمد رضوان.



حضور العرض الخاص لفيلم فار ب 7 ارواح



محمد رضوان وسليمان عيد



إدوارد وسليمان عيد



العرض الخاص لفيلم فار ب 7 أرواح



الفنان سليمان عيد



سليمان عيد

فيلم فار بـ 7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية وتضم في قائمة أبطاله اكثر من 22 نجما ونجمة، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، ناجي سعد، طاهر أبو ليله، نجم الغناء الشاب مصطفي عنبه، دنيا جمعه وفيلم فار بـ 7 أراوح قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدى.



ويشهد موسم عيد الفطر السينمائى هذا العام عرض أفلام "الصفا الثانوية بنات" بطولة على ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، سارة الشامى، وئام مجدى، لينا صوفيا، توانا الجوهرى، اسراء رخا وتأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وفيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقى وتارا عماد وديانا هشام وباسم سمرة وخالد الصاوي وتأليف محمد الدباح وإخراج عمرو المهندس.



ويعرض أيضاً فى موسم عيد الفطر السينمائى، فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، ليلى عز العرب، مالك عماد، تميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، والعمل من تأليف محمد جلال وكريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.