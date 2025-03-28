شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: يوسف عمر لم يكن الاختيار الأول وعمرو وهبة من مكاسب شباب امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج أحمد حسن عن تفاصيل العمل على مسلسل شباب امرأة الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، حيث صرح قائلا:" يوسف عمر لم يكن الاختيار الأول، ولكنه الأنسب، لكنه سعى وذاكر واجتهد لتظهر الشخصية بهذا الشكل المختلف، وباحسن طريقة".

وتابع حسن قائلا:" عمرو وهبه كان اكتشاف النسبة لى، وقدم الدور بطريقة مختلفة متميزة، ومن مكاسب العمل كصديق أما حسن أبو الروس فهو شخصية مختلفة جدا، وفى الحقيقة كان فريق العمل متميز فى مسسل شباب امرأة، وفخور بالتعاون معهم".

يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

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