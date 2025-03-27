شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: مسلسل شباب امرأة يؤكد إمكانية تقديم عمل فنى دون خدش مشاعر المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار المخرج أحمد حسن عن تفاصيل العمل على مسلسل شباب امرأة الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، حيث صرح قائلا:" كان هذا هو التعاون الفنى الأول مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، وكان من أهم اتفقتنا هو أننا سنقدم 15 حلقة بـ 15 فيلم، وكما كتب عبد المالك كانت كل حلقة لها بداية ومنتصف ونهاية، وبها رحلة مختلفة في ضرب المسرات، بالإضافة إلى وجود أكثر من من خط درامى يخدم على القصة الحقيقة وهى علقة شافعات وإمام".

وأكد حسن قائلا:" الدراما تدخل كل البيوت، وانا أحب احترام المشاهد، وفى اعتقادى أن مسلسل شباب امرأة يؤكد إمكانية تقديم عمل فنى دون خدش مشاعر وعين اى مشاهد بـ مشاهد +18".

يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

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