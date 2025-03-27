شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27.. يوسف يراقب فارس وليل ويكتشف علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 27 من مسلسل وتقابل حبيب، لقاء جمع بين ليل (ياسمين عبد العزيز) وفارس (كريم فهمى)، حيث تنقل ليل مشاعر الحيرة والقلق لديها من علاقتهما التي قد يكون مكتوب عليها الفشل بسبب الظروف والصراعات المحيطة بهما، خصوصا عائلة فارس التي تحاول بكل الطرق تدميرها، ولكن فارس يؤكد على تمسكه بها في كل الأحوال وأنه طالما هي معه سيفعل كل شيء من أجلها.

في الوقت الذى يتواجد فيه ليل وفارس في سيارته، يظهر يوسف (خالد سلين) ويراقبهما من بعيد ويشاهدهما سوياً، ويعود يوسف إلى المنزل ويخبر رقية أنه تأكد من وجود علاقة بين أخيه فارس وليل، تنفعل رقية على يوسف لأنها ترى ما فعله يوسف من أجل طليقته ليل، ولكن يوسف يؤكد لرقية أنها لا تمثل له أي شيء، إلا أنه يريد معرفة هل هذه العلاقة منذ فترة أم مؤخراً.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل وتقابل حبيب تزايد حدة الصراع بين رقية العسكرى (نيكول سابا) وليل الحسينيى (ياسمين عبد العزيز)، حيث استطاعت رقية زرع الشك في قلب زوجها يوسف (خالد سليم) حول خيانة شقيقه فارس (كريم فهمي) مع زوجته السابقة ليل وأن هناك شيء ما بينهما قبل الطلاق وأن اهتمام فارس يليل من أجل فرح (بسنت شوقى) وليس العكس.

يقرر يوسف الانتقام إلا أن رقية تطلب منه الانتظار، وتتفق رقية مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله) على تدمير فارس تمام عن طريق أقناعه بالعودة للشركة والتصدي لمشروع تطوير المصنع ويدخل الصفقة باسمه على أن يتم تدبير مؤامرة ضده لتدميره وقرر خالد أن يستعين بإجلال لإقناع فارس بالعودة من جديد.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025