شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة27..شهد وابن عمها يخططان للايقاع بحازم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ 27 من مسلسل وتقابل حبيب، بلقاء شهد (منة عرفة) مع ابن عمها موسى، وكشف هذا اللقاء عن العديد من الأمور أبرزها أن موسى هو الذى صور شهد مع حازم (محمود ياسين جونيور) في اسطبل الخيل وهو الذي ارسل هذه الصور الى حازم لابتزازه، والرضوخ إلى الاستمرار مع شهد والزواج منها ولكن حازم لم يقف عن هذه الابتزازات.

كما كشف لقاء شهد وابن عمها عن خطأ شهد في وضع كاميرا المراقبة في منزل حازم الذى اكتشفها سريعا، ويفكر الثنائي فى خطة لجعل حازم يتزوج من شهد، ليطرح موسى فكرة أن حازم لابد ان يُصلح خطأة من شهد ولكن الأخيرة تؤكد أن ذلك صعب حدوثه خاصة وأنها لم يحدث لها شئياً في العلاقة التي اقاماها سوياً، ليبحث الثنائى عن حل آخر لتوريط حازم مع شهد.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل وتقابل حبيب تزايد حدة الصراع بين رقية العسكرى (نيكول سابا) وليل الحسينيى (ياسمين عبد العزيز)، حيث استطاعت رقية زرع الشك في قلب زوجها يوسف (خالد سليم) حول خيانة شقيقه فارس (كريم فهمي) مع زوجته السابقة ليل وأن هناك شيء ما بينهما قبل الطلاق وأن اهتمام فارس يليل من أجل فرح (بسنت شوقى) وليس العكس.

يقرر يوسف الانتقام إلا أن رقية تطلب منه الانتظار، وتتفق رقية مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله) على تدمير فارس تمام عن طريق أقناعه بالعودة للشركة والتصدي لمشروع تطوير المصنع ويدخل الصفقة باسمه على أن يتم تدبير مؤامرة ضده لتدميره وقرر خالد أن يستعين بإجلال لإقناع فارس بالعودة من جديد.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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