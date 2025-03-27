شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 12.. نيللي تقدم استقالتها وتفضح وسام فى منشوراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، مشهد تقديم استقالة من النجمة أمينة خليل "نيللي" من المدرسة التي تعمل فيها لتحاول الفنانة صفاء الطوخي "ميس نادية" مراجعتها في الاستقالة لتصر عليها نيللي، وسرعان ما انتقلت الاحداث الى مواصلة "نيللي" حملتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعلن عن اسم "وسام الالفي – النجم محمد شاهين" بأنه المتحرش الذي سبق وكتبت عنه البوست السابق، لمحاولة منها البحث عن ضحايا جدد لفتح القضية من جديد وإدانة وسام.

مواعيد عرض واعادة مسلسل لام شمسيةيعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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