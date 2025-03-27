شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشيد بصناع عمل مسلسل لام شمسية: يستحق كل الجوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان تامر حسنى بصناع عمل مسلسل لام شمسية الذى يعرض خلال الموسم الرمضانى، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى المؤلفين الكبار مريم نعوم وراجية حسن وكل من شاركهم حقيقى تفوقتوا على نفسكم موضوع خطير كل الاحترام والتقدير الحوار هايل بشكل عام وحوار قصة البلاعة حوار تشبيهى عظيم.

وأضاف الحقيقة إن كل ابطال وصناع العمل جميعهم يستحقون التقدير من أول الطفل على البيلى اللى هيفهم عظمة دوره لما يكبر شوية، ويعرف هو قدم خير كبير قد إيه يوعى بيه كل الاجيال القادمة رغم خطورة الدور، انت بطل حقيقى ياعلى واخوه الجميل فى المسلسل.

وأشار وطبعا النجمة الرائعة أمينة خليل وطبعا مش جديد عليها ااحساس الرائع ده، والنجم احمد السعدني اللى قدم أعظم أدواره والنجم محمد شاهين اللى فعلا عمل دور عمره، وعن أداء الجميلة يسرا اللوزى ونجمة المستقبل ياسمينا العبد والفنانة الجميلة ثراء جبيل.

واستكمل كلامه ألف مبروك دخول النجمة الرقيقة أسيل عمرات الدراما الرمضانية، وعن عظمة الفنان الجميل على قاسم والموسيقى التصويرية الرقيقة اللى عظمتها فى بساطتها من الموسيقار مارسيل خليفة وجمال القديرة صفاء الطوخى وكل الشكر للاطباء المستشارين ووزيرة التضامن الاجتماعى دكتورة مايا مرسى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.

واختتم حديثه أما المخرج كريم الشناوى حقيقى يستحق كل التقدير والاحترام على اللوحة الفنية المتكاملة العظيمة اللى قدمها السنة دى، وأناشد جميع المسئولين عن تكريم وتقدير هذا العمل العظيم التربوى التوعوى، اللى بلدنا وأجيالنا الصغار محتاجينه بأكبر وأهم الجوائز، مسلسل لام شمسية مسلسل عظيم يستحق أهم الجوائز.



تغريدة تامر حسنى

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.



مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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