شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 12.. عابد عنانى يطلق هند عبد الحليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 12، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، ذهاب "منال" هند عبد الحليم لمنزل أهل زوجها، وتحدثت مع زوجها "أحمد" عابد عناني، وأخبرته بعدم اهتمامه بهما.

نشبت مشادات بين "أحمد" و"منال" بعدما أخبرته بأن والدتها كانت تصرف على أولاده أثناء عدم وجوده، لينفعل ويخبرها بأنها يومان بهما أزمة وعلى الجميع أن يمر بهذه الأزمة، كما أنه كان يصرف على والدتها في السابق كثيراً، لينفعل بسبب محاولات والدتها في الوقوع بينه وبين زوجته، ويقوم بنهاية المشهد بتطليقها، بعدما أصبح لا يحتمل الأمر.

وشهدت الحلقة تفكير "هارون" نضال الشافعي في طريقة للتخلص من "أسامة" نيقولا معوض، وأخبره المحامى الخاص به أن يستعين بشخص يكون على معرفة وعلى تواصل مع "أسامة".

وفاجأه "أسامة" وتحدث معه بأنه من الغباء أن يتعاون مع محامي يعمل لديه ويظن بأنه يستطيع أن يساعده ضده، ليقدم "هارون" الاعتذار له ويخبره بأن هناك مثل يقال فيه "اللى متعرفش تقطع ايده بوسها"، ليقوم بتقبيل يده.

سأله "هارون" على المبلغ الذى استطاع تجميعه وأخبره "أسامة" بأن المبلغ 10 مليون، وأنه يريد منه نسبة 40%، وهو الأمر الذى لم يرفضه "هارون" ووافق فوراً.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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