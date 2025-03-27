شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27.. رقية تتهم فارس بخيانة شقيقه مع ليل والان مع تفاصيل الخبر

تزايدة حدة الصراع بين رقية العسكرى (نيكول سابا) وليل الحسينيى (ياسمين عبد العزيز) فى الحلقة الـ 27 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث استطاعت رقية زرع الشك في قلب زوجها يوسف (خالد سليم) حول خيانة شقيقه فارس (كريم فهمي) مع زوجته السابقة ليل وأن هناك شيء ما بينهما قبل الطلاق وأن اهتمام فارس يليل من أجل فرح (بسنت شوقى) وليس العكس

يقرر يوسف الانتقام إلا أن رقية تطلب منه الانتظار، وتتفق رقية مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله) على تدمير فارس تمام عن طريق أقناعه بالعودة للشركة والتصدي لمشروع تطوير المصنع ويدخل الصفقة باسمه على أن يتم تدبير مؤامرة ضده لتدميره وقرر خالد أن يستعين بإجلال لإقناع فارس بالعودة من جديد.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27

وشهدت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل وتقابل حبيب بحضور فرح إلى الفيلا بصحبة بنات أختها ليل، وتقابل فارس وتسأله عن اختفائه اليومين الماضيين واتصالها وعدم عودته ومكالماتها، ويكشف فارس عن وجود قرارات مصرية في حياته العملية والشخصية يستعد لاتخاذها خلال الأيام المقبلة، ولكنه يرفض الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

فرح تخبره بأنها هي الأخيرة في مرحلة تشبه ما قاله فارس، سواء على المستوى الشخصى أو العملى، ويطلب فارس من فرح الحديث بصراحة لأنه يشعر دائماً بانها بداخلها أشياء وتريد الإفصاح عنها، لتتتحدث وتقول أن هناك شخص تراه الأنسب لها، وأنه في الماضى لم يكن مناسب ولكن حاليا تشغر أنه الأنسب، ولكنها لا تعرف هل هذا الشخص يشعر بنفس الاحساسيس تجاهها أم لا .

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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