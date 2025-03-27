شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 12.. انهيار طارق بعد علمه بتعرض ابنه للتحرش من وسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، مشهد انهيار النجم أحمد السعدني "طارق" مع زوجته "نيللي" النجمة أمينة خليل، بعد مصارحة الطفل يوسف له بتعرضه للتحرش الجنسي من قبل "محمد شاهين – وسام" بنهاية الحلقة الماضية، لينتهي المشهد بتوعد من طارق لصديقة وسام.

مواعيد عرض واعادة مسلسل لام شمسيةيعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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