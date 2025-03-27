شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة27.. صدمة فرح من مشاعر فارس تجاهها والان مع تفاصيل الخبر

استكملت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل وتقابل حبيب بحضور فرح (بسنت شوقى) إلى الفيلا بصحبة بنات أختها ليل (ياسمين عبد العزيز)، وتقابل فارس (كريم فهمى) وتسأله عن اختفائه اليومين الماضيين واتصالها وعدم عودته ومكالماتها، ويكشف فارس عن وجود قرارات مصرية في حياته العملية والشخصية يستعد لاتخاذها خلال الأيام المقبلة، ولكنه يرفض الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

فرح تخبره بأنها هي الأخيرة في مرحلة تشبه ما قاله فارس، سواء على المستوى الشخصى أو العملى، ويطلب فارس من فرح الحديث بصراحة لأنه يشعر دائماً بانها بداخلها أشياء وتريد الإفصاح عنها، لتتتحدث وتقول أن هناك شخص تراه الأنسب لها، وأنه في الماضى لم يكن مناسب ولكن حاليا تشغر أنه الأنسب، ولكنها لا تعرف هل هذا الشخص يشعر بنفس الاحساسيس تجاهها أم لا .

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27

يصدم فارس فرح بحديثه الذي يؤكد أنه لا يفكر فيها ويعتبرها مثل اخته تماماً، بعدما قال لها:"يا بخته بيكي يا فرح بجد بس انا عاوز افرح بيكي واعرف هو مين لأنى عاوز أطمن عليكي مع حد يستاهلك بجد، انتى أختى ولازم تبقى عارفة مقامك عندك ولو هو راجل بجد أنا اول واحد هقف في صفك وأنه يتمنى رؤيتها عروسة، لتدخل فرح في لحظات ذهول وتغادر المكان.

وبدأت الحلقة 27 من مسلسل وتقابل حبيب باكتشاف حازم (محمود ياسمين جونيور) وجود الكاميرا التي زرعتها شهد (منة عرفة) في منزله، ويطلب على الفور مقابلة شهد، التي تحاول انكار قيامها بذلك ، واستعطفته بالبكاء والحب الذى تكنه له، وتندهش من مواجهتها بالكاميرا الموجودة داخل لمبة، وتؤكد أنها ليس لها علاقة بهذا الأمر وتؤكد له أنها ضحية له.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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