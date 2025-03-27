شكرا لقرائتكم خبر عن "الثعلب" عنوان الحلقة 12 من مسلسل لام شمسية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة 12 من مسلسل لام شمسية، ضمن الموسم الرمضاني 2025، بعنوان "الثعلب"، بالإضافة إلى رسالة توعوية من القائمين على المسلسل بضرورة الإشراف العائلي لمشاهدة تلك الحلقات.

مواعيد عرض واعادة مسلسل لام شمسيةيعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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