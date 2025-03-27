شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 12.. نضال الشافعي يقبل يد نيقولا معوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 12، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، بتفكيرهارون نضال الشافعي في طريقة للتخلص من "أسامة" نيقولا معوض، وأخبره المحامى الخاص به أن يستعين بشخص يكون على معرفة وعلى تواصل مع "أسامة".

وفاجأه أسامة وتحدث معه بأنه من الغباء أن يتعاون مع محامي يعمل لديه ويظن بأنه يستطيع أن يساعده ضده، ليقدم "هارون" الاعتذار له ويخبره بأن هناك مثل يقال فيه "اللى متعرفش تقطع ايده بوسها"، ليقوم بتقبيل يده.

سأله هارون عن المبلغ الذى استطاع تجميعه وأخبره "أسامة" بأن المبلغ 10 مليون، وأنه يريد منه نسبة 40%، وهو الأمر الذى لم يرفضه "هارون" ووافق فوراً.

ذهبت "زينب" إلى صديقتها "رحاب" لتعتذر ولكن "محمود" قدم الاعتذار لها.

وشهدت الحلقة مشهد فلاش باك كشف علاقة "أسامة" نيقولا معوض بفتاة دخل معها في علاقة غير مشروعة وحملت منه وأخبرها بأنه سيتركها وعليها أن تسقط الجنين.

كما كشف المشهد عن حصول الفتاة على قرض لكى تفتح له مكتب المحاماة، ولكنه ضحك عليها وغدر بها، وتركها وغادر.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه



يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه



يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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