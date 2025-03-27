شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 12.. الخواجة يتحفظ على الشهود من أجل تأكيد اتهام فاطمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجى، أحداثا مثيرة، حيث تحفظ الخواجة عل الشهمد ذد فاطمة واعطاهم مبلغ من المال، وأكد لهم إنهم سكيونون في أمان، ولكن تمكن شمس من مساومة الخواجة على بعض الأوراق، وذلك من اجل الافراج عن فاطمة بشهادة الشهود.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.



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