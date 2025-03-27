شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27.. حازم يعثر على كاميرا فى منزله ويشك في شهد والان مع تفاصيل الخبر

يكتشف حازم (محمود ياسمين جونيور) وجود الكاميرا التي زرعتها شهد (منة عرفة) في منزله، خلال أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل وتقابل حبيب، ويطلب على الفور مقابلة شهد، التي تحاول انكار قيامها بذلك ، واستعطفته بالبكاء والحب الذى تكنه له، وتندهش من مواجهتها بالكاميرا الموجودة داخل لمبة، وتؤكد أنها ليس لها علاقة بهذا الأمر وتؤكد له أنها ضحية له.

وسيطرت الأجواء الرومانسية على أحداث الحلقة 26 من مسلسل وتقابل حبيب، مع تطور العلاقة بين ليل وفارس الذي يعرض عليها الخروج سوياً وقضاء بعض الوقت معاً، وبالفل يصطحبها إلى كامب في الصحراء مع مجموعة من الأشخاص الذين يتواجدون دون وجود أي صلة بين أي منهم، وذلك لقضاء بعض الوقت في أجوار هادئة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27

فارس يستغل تواجده مع ليل ويتغزل في جمالها وشخصيتها وسط أجواء من الرومانسية في الوقت الذي تشعر فيه ليل بالخجل، ولكن فارس يصرعلى الكشف عن مشاعره تجاهها دون أي خوف، بل ويؤكد لها استعداده لإعلان حبه لها أمام جميع أفراد عائلة أبو العزم، ولكن ليل ترفض ذلك ولكنها تعود وتندمج مع فارس في لحظات رومانسية هادئة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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