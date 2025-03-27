شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل قهوة المحطة يحتفلون بانتهاء التصوير بالمزمار البلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مسلسل قهوة المحطة من تصوير آخر مشاهد المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي، واحتفلوا بالمزمار البلدي بانتهاء التصوير.

وتوالت ردود الفعل الإيجابية التي تشيد بالعمل سواء من النقاد أوالمتفرجين على حد سواء وتتواصل مسابقة المليون جنيه لكن يعرف قاتل مؤمن الصاوي.

العمل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وقام بإخراجه إسلام خيري ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي - تامر مرسي- ويقوم ببطولته نخبة كبيرة من النجوم، منهم أحمد غزي واحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهاله صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وغادة طلعت وفاتن سعيد واحمد ماجد وضياء عبد الخالق وعلاء مرسي وعلاء عوض ويوسف عثمان .

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعياً وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا انه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمه قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي مميز.مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

أبطال مسلسل قهوة المحطة



مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

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