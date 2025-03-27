شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غزي يعيد إحياء مشاهد من كلاسيكيات السينما في "قهوة المحطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حلقات مسلسل قهوة المحطة أداءً مميزًا للفنان الشاب أحمد غزي، الذي تألق في إعادة تقديم مشاهد مقتبسة من أفلام مصرية شهيرة، في خطوة أعادت إلى الأذهان روائع السينما المصرية.

الممثل الشاب الذي يجسد دور مؤمن الصاوي في المسلسل، أعاد بشكل احترافي في الحلقة 11 المشهد الشهير بجملة "وعايزني أكسبها" للراحلين أحمد زكي ومحمود المليجي في فيلم "إسكندرية ليه"، الصادر عام 1979، ومن إخراج يوسف شاهين.

غزي يجسد خلال المسلسل شخصية شاب صعيدي، يحلم بأن يصبح ممثلًا، لكنه يواجه صعوبات تمنعه من تحقيق طموحه. وضمن أحداث العمل أيضا وقف "مؤمن" على خشبة المسرح، محاولًا ممارسة هوايته في التمثيل للحظات، وأعاد تجسيد مشهد شهير من فيلم "القاهرة 30" الصادر عام 1966، والذي أخرجه المبدع صلاح أبو سيف عن رواية نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة".

ذلك الفيلم، الذي أصبح أيقونة في السينما المصرية، تناول قضايا الفساد والمحسوبية في ثلاثينيات القرن الماضي، وقدم شخصية "محجوب عبد الدايم” الفنان حمدي أحمد، والتي تعكس صراع الطبقات الاجتماعية آنذاك.

في لحظة درامية قوية، وصف أحمد غزي في المسلسل حياته بأنها تشبه قصة فيلم "عنتر ولبلب"، قائلًا إنه يؤدي دور "عنتر"، فيما تمثل القاهرة شخصية "لبلب" في إشارة رمزية إلى الصراع الذي يعيشه الحالمون في مواجهة العقبات.

ويعد فيلم "عنتر ولبلب" الصادر عام 1952 من أبرز الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما المصرية، وهو من إخراج سيف الدين شوكت، وبطولة محمود شكوكو وسراج منير وعبد الفتاح القصري. تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الشاب الضعيف “لبلب” والرجل القوي الثري “شمشون”، الذي يحاول السيطرة على الحي الشعبي والتفوق على “لبلب” للفوز بقلب حبيبته.

أداء أحمد غزي في "قهوة المحطة" لاقى تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بقدرته على تقمص الشخصية ببراعة، إضافة إلى إتقانه اللهجة الصعيدية، التي تشكل تحديًا كبيرًا للعديد من الممثلين. كما أثنى النقاد على استحضاره روح السينما الكلاسيكية، وإحيائه مشاهد خالدة بتعبيرات مؤثرة تعكس موهبته التمثيلية.

يشار إلى أنه يشارك في بطولة مسلسل "قهوة المحطة" نخبة من النجوم، منهم بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبو الروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إسلام خيرى، إنتاج شركة سينرجى.

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