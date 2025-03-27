شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك مسلسل إخواتي.. الحلقات الكاملة على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوفر على منصة watch it مسلسل إخواتي بطولة النجمات نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي.

قصة مسلسل إخواتي



تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي



مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".



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