شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 12.. وصول حمادة لهند حلم أم حقيقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 12، ومن المقرر أن تشهد أحداثا مثيرة خاصة بعد انتهاء الحلقة الماضية بمشهد استيقاظ هند (ريهام عبد الغفور) لتجد حمادة (فتحي عبد الوهاب) أمامها ومعه ابنتهما وسط فزعها الشديد.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 12 معرفة هل وصول حمادة إلى هند مجرد حلم أو كابوس منها، أو أنه بالفعل وصل إليهما، وإذا كان حقيقة، ماذا سيكون رد فعل حمادة وتعامله معها خاصة بعد معرفته بعقد زواجها على حسن (إياد نصار) خلال تواجدهما في المنيا، وهل يلحقهما حسن لنجدة هند من يده.

مواعيد مسلسل ظلم المصطبة



يعرض مسلسل ظلم المصطبة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحاً، والإعادة الثانية 12 ظهراً، ويعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا.

قصة مسلسل ظلم المصطبة



يخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وهند وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة



مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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