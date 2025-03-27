شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك مشاهدة مسلسل ولاد الشمس على منصة Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر مسلسل ولاد الشمس بالكامل على منصة Watch it الرقمية، وهو بطولة النجمين أحمد مالك وطه دسوقى.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانونى للخروج منها، وهما شخصين مختلفين فى الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان فى صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقه لصالحه.



مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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