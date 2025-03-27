شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لأفلام مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ 15 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ 15، عن الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الطويلة، وهي كالتالي

مسابقة الأفلام الطويلة

أرزة (لبنان، مصر، السعودية) – إخراج ميرا شعيب

الجميع يحب تودا (فرنسا، المغرب، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، النرويج) – إخراج نبيل عيوش

الذراري الحمر (تونس، فرنسا، بلجيكا، بولندا، السعودية، قطر) – إخراج لطفي عاشور

شكراً لأنك تحلم معنا (فلسطين، ألمانيا، السعودية، قطر، مصر) – إخراج ليلى عباس

ضي (سيرة أهل الضي) (مصر، السعودية) – إخراج كريم الشناوي

نورا (السعودية) – إخراج توفيق الزايدي

الصف الأول (الجزائر) – إخراج مرزاق علواش

أنَاشِيدُ آدَم (العراق، هولندا، السعودية، الولايات المتحدة) – إخراج عدي رشيد

رفعت عيني للسما (مصر، فرنسا، الدنمارك، قطر، السعودية) – إخراج ندى رياض، أيمن الأمير

متل قصص الحب (لبنان، فرنسا، قطر، السعودية) – إخراج مريم الحاج

يلّا باركور (السويد، فلسطين، قطر، السعودية) – إخراج عريب زعيتر

سودان يا غالي (السودان) – إخراج هند مديب

مسابقة الأفلام القصيرة

آخر واحد (لبنان) – إخراج كريم رحباني

أبو جودي (مصر) – إخراج عادل أحمد يحيى

جهنمية (مصر، السودان) – إخراج ياسر فيض

شيخة (المغرب، فرنسا) – إخراج أيوب ليوسفي، زهوة راجي

نية (فرنسا، الجزائر) – إخراج إيمان عيادي

فقدان (مصر، سوريا) – إخراج رامي الكسّاب

ما بعد (فلسطين، إيطاليا، فرنسا) – إخراج مها حاج

يدين الخالق (الأردن) – إخراج غلوريا نجيب

فيلم آخر قطرات الماء (العراق) – إخراج شسيب النعيمة

ميرا، ميرا، ميرا (السعودية) – إخراج خالد زيدان

عالحافة (تونس) – إخراج سحر عشي

برنامج ليالى عربية يضم

قنطرة (تونس، فرنسا) – إخراج وليد مطر

السنيور (المملكة العربية السعودية) – إخراج أيمن خوجة

برنامج عروض خاصة

الابن السيئ (سوريا) – إخراج غطفان غنوم

زمن عزيز (السويد، العراق) – إخراج باسم صباح الباسم

مهرجان مالمو للسينما العربية هو أكبر وأهم مهرجان مخصص للسينما العربية في أوروبا. تأسس عام 2011 ليكون منصة حيوية لصناع السينما العرب لعرض أعمالهم، وتعزيز الحوار الثقافي، والتواصل مع محترفي الصناعة الدوليين. يقدم المهرجان برنامجًا متنوعًا من العروض السينمائية والمبادرات الصناعية وفرص التشبيك، مما يساهم في تعزيز التعاون بين صناعات السينما العربية والإسكندنافية