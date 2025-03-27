شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل عايشة الدور تنتهى من تصوير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أسرة مسلسل عايشة الدور من تصوير العمل صباح اليوم، وهو العمل الذى يعرض حالياً من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وإخراج أحمد الجندى.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.



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