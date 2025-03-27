شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو للسينما العربية يكشف عن بوستر الدورة الـ 15 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن بوستر الدورة الـ 15 من المهرجان والتي تنطلق في الفترة من 29 إبريل وتستمر حتى 5 مايو المقبل، ومن المقرر أن يكرم المهرجان النجم المصري أحمد حلمي من جانبه، أعرب الفنان أحمد حلمي عن امتنانه وشكره العميق لمهرجان مالمو للسينما العربية على هذا التكريم، حيث قال: "التكريم للفنان عموماً، ولي بشكل خاص، هو بمثابة وسام حب وتقدير لا يُقدر بثمن. رحلتي في السينما لم تكن مجرد رحلة مهنية عادية، بل كانت رحلة زاخرة بالتجارب والتحديات والسعادة والمتعة الفنية.



بوستر مهرجان مالمو للسينما العربية

وكان من المقرر اختيار مهرجان مالمو للسينما العربية على الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي ليكون فيلم افتتاح الدورة الخامسة عشرة من المهرجان.

فيلم "أحلام عابرة" تم إنتاجه بشراكة بين فلسطين، السويد، السعودية، وفرنسا، يأخذنا في رحلة سينمائية تمتد ليومٍ وليلة، حيث يسافر الفتى سامي، البالغ من العمر 12 عامًا، برفقة خاله وابنة خاله بحثًا عن حمامته الزاجلة المفقودة. الرحلة تنطلق من مخيم لاجئين في الضفة الغربية، مرورًا بالعديد من المدن مثل بيت لحم، القدس القديمة، وحيفا، ليكشف الفيلم من خلال هذه الرحلة عبث الواقع وتأثيره على علاقة الشخص بوطنه وهويته.