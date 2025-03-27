شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 27.. هل ينتقم فهد من ولاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحلقة الـ 27 من مسلسل فهد البطل ستشهد إثارة كبيرة مساء اليوم، بعدما انتهت الحلقة عند وصول فهد إلى ولاء شقيقة كناريا فى مفاجأة كبري، وهو ما دعا متابعي المسلسل إلى التكهن بشأن حلقة الليلة، وعما إذا كان فهد سينتقم منها أم سيكشف مكائدها لـ كناريا.

شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل فهد البطل مواجهة بين كناريا وفهد فى قسم الشرطة، خرج منها بريئاً وأقسم لـ كناريا أنه لم يقتل والده، كما حكي لها كل شىء بشأن ولاء شقيقتها.

استمرت الحلقة الـ 26 من مسلسل فهد البطل فى إثارتها بعدما رفض ريكو الإبلاغ عن صديق عمره "فهد"، وأكد أن سيارته عطلت، وركب سيارة أخرى لم يعلم بما تحتويه من مخدرات.

مسلسل فهد البطل الحلقة 26



وشهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل فهد البطل معرفة فهد بأن المتسبب فى كل ما حدث هو ابن توفيق التمساح، ليهدد الأخير بأنه حالة عدم الإفراج عن ريكو سيذهب لعمر ابن غلاب ويبلغه بكل شىء يسأل عنه، وأنهم فى الأساس تجار مخدرات مع والده.

وخلال الحلقة 26 من مسلسل فهد البطل سأل الضابط عمر غلاب لـ فهد البطل، حول معرفته بـ ريكو، ولكنه أخبره بأن شكله ولد غلبان، ليطلب منه الذهاب بعيداً وتركه يمارس عمله.

مواعيد عرض واعادة مسلسل فهد البطل



يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل



وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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