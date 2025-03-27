شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يعلن تولى زوجته عليا بسيوني إدارة أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد سعد مؤخرًا عن تغيير إدارة أعماله، حيث قرر اختيار زوجته عليا بسيوني كمديرة جديدة لأعماله، وذلك بعد عودتهما إلى الحياة الزوجية مجددًا خلال الفترة الماضية.

ونشر أحمد سعد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا قال فيه: "مديرة أعمالي أم عيالي عليا بسيوني"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره.

وفي بداية الأسبوع، فاجأ أحمد سعد زوجته بهدية مميزة، حيث قدم لها سيارة فاخرة من أحدث الموديلات، ووثق اللحظة بفيديو شاركه مع متابعيه، ليصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، شارك أحمد سعد في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد ++"، حيث قدم أغنية "ألف مرة"، التي أطلقها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وجاءت الأغنية مفاجأة الحلقة الأخيرة، بإيقاع راقص يتناسب مع النهاية السعيدة للمسلسل، وشهدت ظهورًا خاصًا للنجمة يسرا. الأغنية من كلمات منة القيعى، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومكساج وماستر هاني محروس.

يُذكر أن مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، وألفت إمام. العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.