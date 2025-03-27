هل وقع خلاف بين ماجد المصري ومحمد سامي ؟

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ميرنا وليد - بيروت - ردّ الفنان المصري ماجد المصري بطريقة راقية وغير مباشرة على الشائعات التي لاحقته مؤخراً بشأن خلافه مع مواطنه المخرج محمد سامي، بعد تداول أخبار عن تسريب حلقات من مسلسلهما الرمضاني "إش إش".
وفي منشور عبر حسابه، شارك صوراً من حفل سحور نظمه محمد سامي في منزله، وكتب تعليقاً ينفي فيه أي توتر بينهما: "سحور في منزل أخي وعشرة العمر... أحبك يا صاحبي". كما تبين عدم صحة ما نُشر عن إلغاء المتابعة بينهما على إنستغرام، إذ لا يزالان متابعين لبعضهما. ويأتي هذا في وقت أعلن فيه محمد سامي إعتزاله الإخراج التلفزيوني، مشيراً إلى أن "سيد الناس" و"إش إش" سيكونان آخر أعماله، خوفاً من التكرار وحرصاً على تقديم جديد خارج حدود الشاشة الصغيرة.
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