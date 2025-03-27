رولان خوري: أعتب على وائل كفوري لهذا السبب وأرفض أي تهمة موجهة ضدي

ميرنا وليد - بيروت - حل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، ضيفاً على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في حلقة استثنائية، تحدثا فيها عن العديد من المواضيع المهمة.



في البداية، تكلم رولان خوري عن التحديات التي واجهها، منذ استلامه إدارة كازينو لبنان، وعن المشاريع والتحسينات التي قام بها، والتي غيّرت نظرة الناس إلى هذا المكان السياحي. تم العمل على تطوير المسرح والنشاطات الترفيهية، بالإضافة إلى المشاريع الثقافية والمطاعم. ورغم أن برنامج النشاطات والحفلات مكتظ حتى نهاية عام 2025، إلا أن خوري يرحب بكل المواهب وبكل من يود إطلاق مشروعه في الكازينو، شرط أن يكون ذا مستوى عالٍ.

وأجاب رولان خوري عن السؤال الذي يتردد بين اللبنانيين، وهو إن كان سيستمر في إدارة كازينو لبنان في عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون المنتخب حديثاً. وتحدث عن التنوع في المهرجانات، وكيفية اختيار وتنظيم الفعاليات التي تضم النجوم اللبنانيين والنجوم العرب والعالميين.

وأكد رولان خوري أنه لا يوجد "صندوق أسود" في كازينو لبنان، وأن وزارة المال موجودة لمراقبة جميع المداخيل، بالإضافة إلى المراقبين ومدققي الحسابات. وأشار إلى أنه لا يوجد أي هدر أموال في الكازينو. كما كشف عن خطة ذكية تهدف إلى وضع حد لمدمني القمار من قبل أفراد عائلته، من خلال التواصل المباشر معه. وتحدث عن مشاريع عديدة تم وضعها منذ عام 2018، منها فندق في الكازينو، وصالة بينغو، ومسرح خارجي.

وأشار إلى أنه أحب جميع حفلات النجوم، منها حفلات راغب علامة، معين شريف، ملحم زين، نانسي عجرم وإليسا، لكن الحفلة التي فاجأته، كانت حفلة سلطان الطرب جورج وسوف، إذ تفاعل الجمهور بشكل خيالي و"جنوني" معه. وعبّر رولان خوري عن زعله من الفنان وائل كفوري، الذي رفض إحياء حفلات في كازينو لبنان. كما تحدث عن أسعار التذاكر، التي تتنوع لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وتكلم عن الإقبال الجماهيري الكبير على مسرحية "خيال صخرا"، للممثلين عادل كرم وجورج خباز، بالإضافة إلى العرض الاستعراضي الذي قدمته الفنانة ميرفا قاضي تكريماً للنجمة داليدا.

وكشف رولان خوري عن حلم يراوده يتعلق بكازينو لبنان، كان يسعى لتحقيقه قبل تراجع الوضع في البلد، وتحدث عن إيمانه الكبير بوطنه. وأكد أنه يرفض أي تهمة موجهة إليه، مشدداً على أن جميع الأرقام شفافة، ولا توجد أي شبهة حوله.