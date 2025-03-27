أحمد سعد في إعلان مهم عن زوجته

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان المصري أحمد سعد جمهوره، في أحدث منشوارته عبر حسابه الخاص، وذلك بعد عودته إلى زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، إذ نشر منشوراً كتب فيه:" إعلان هام !!مديرة أعمالي أم عيالي عليا بسيوني"، معلناً بذلك أنها ستكون مديرة أعماله".



وكان نشر أحمد سعد، مقطع فيديو وثق فيه مفاجأته لزوجته علياء بسيوني.

وظهر أحمد سعد في الفيديو، وهو يفاجئ زوجته بهدية فاخرة، إذ قدم لها سيارة رينج روڤر، بأجواء من السعادة.

كما ظهر أحمد سعد وهو يغني لـ علياء أغنيته الجديدة "ألف مرة"، ويرقصان معاً بسعادة.

وعلق على الفيديو: "والله لو رجع بيا الزمن ألف مرة.. لاختارتك يا أجمل زوجة وأم لبناتي".

