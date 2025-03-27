‎وزارة الإعلام البحرينية تنظم "جائزة الدانة للدراما" فى نسختها الثانية

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القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنظم وزارة الإعلام النسخة الثانية من "جائزة الدانة للدراما 2025"، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز صناعة الدراما، وتشجيع الإنتاج الفني الدرامي في مملكة البحرين والمنطقة.



وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن "جائزة الدانة للدراما 2025" تأتي في إطار اهتمام مملكة البحرين بدعم المنتج الإبداعي في مجال الفن، لما له من أهمية في الحفاظ على الهوية الوطنية والخليجية والعربية، وبما يتسق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إبداعي وفني متميز في المنطقة.



وقال سموه إن الجائزة نجحت في نسختها الأولى في تحقيق أهدافها ورسالتها نحو إنتاج درامي وفني عالي الجودة، ورسخت أقدامها باعتبارها واحدة من أبرز وأهم الجوائز الدرامية في المنطقة، بالإضافة إلى كونها منصة لتكريم المبدعين والمتميزين في مختلف مجالات صناعة الدراما.



وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الجوائز الفنية والدرامية تشكل فرصة للتنافس الشريف بين المبدعين من الفنانين والمخرجين والكتّاب وشركات الإنتاج، وتشجيعهم على تقديم أعمال فنية تجمع بين احترافية الشكل وجودة المضمون، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بمستوى صناعة الدراما في المنطقة، والنهوض بها لتكون قادرة على منافسة الدراما العالمية، لا سيما في ظل ما تشهده من تطور متواصل على مستوى التقنيات.



وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وزارة الإعلام ومنتسبوها في تنظيم الجائزة والإعداد لها بما يضمن لها عوامل النجاح في إبراز مكانة مملكة البحرين كوجهة جاذبة للعاملين في مجال صناعة الدراما، منوهًا بما تقدمه الكوادر الفنية البحرينية الشابة من إبداعات تعكس مدى تطور المشهد الفني البحريني، راجيًا لجميع المشاركين في الجائزة والقائمين على تنظيمها مزيدًا من النجاح والتألق.



من جانبه، أعرب سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام، عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعاية سموه للجائزة، وهو ما يشكل دافعًا لها للاستمرارية والتطور، وحافزًا لمزيد من الإقبال والمشاركة من المبدعين والفنانين.



وأكد سعادة وزير الإعلام أن "جائزة الدانة للدراما 2025" تواصل في دورة هذا العام العمل من أجل تحقيق أهدافها ورسالتها في تحفيز الابتكار والتجديد في مجمل الإنتاج الدرامي، وتوفير المقومات التي تستقطب الفنانين والمبدعين البحرينيين والخليجيين للمشاركة، وتقديم إسهاماتهم المتميزة والاحتفاء بها.



وأشار سعادة وزير الإعلام إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات التي تدعم الاحترافية والمهنية والشفافية في كل مراحل الجائزة، بما يضمن لها أن تكون فرصة لتطوير المحتوى الدرامي، وإثراء الساحة الدرامية في المنطقة، إلى جانب تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إنتاج فني وثقافي رائد في المنطقة، راجيًا لكل المشاركين بالجائزة التوفيق والنجاح.



وتضم "جائزة الدانة للدراما 2025" عشر فئات، هي: أفضل مسلسل اجتماعي، أفضل عمل مسلسل كوميدي، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل وجه صاعد، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، أفضل مخرج، أفضل ممثل طفل، أفضل مؤثرات بصرية.



كما تضم الجائزة ثلاث جوائز باختيار الجمهور لأفضل مسلسل وأفضل ممثل وأفضل ممثلة.