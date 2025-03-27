شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي في ذكرى وفاة أحمد زكي: نستمتع بفنك ونتعلم منك دائمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم خالد النبوي ذكرى رحيل الفنان الأسطوري أحمد زكي بطريقته الخاصة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة قديمة للراحل في بداية مسيرته الفنية.

وأرفق النبوي الصورة بتعليق مؤثر قال فيه: "أحمد زكي سقف التمثيل العالي، لسه بنستمتع بفنك ونتعلم منك.. الله يرحمك"، في إشارة إلى التأثير العميق الذي تركه زكي في عالم التمثيل وإلهامه المستمر للأجيال الجديدة.

جدير بالذكر أن أحمد زكي واحد من أهم النجوم مصر والوطن العربى، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، تميز بموهبته ومهارته وقدرته على تقمص الشخصية.

كان مشهورًا أيضًا بكثافة ظهوره على الشاشة، على الرغم من أنه ظهر لأول مرة في دور صغير في مسرحية كوميدية، إلا أنه يعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الممثلين موهبة، خاصة في الأدوار الدرامية والتراجيدية، عمل زكي في ستة أفلام تم إدراجها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري.