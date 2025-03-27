أبرز 10 أفلام تناولت قضايا المرأة في السينما العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 04:20 مساءً - مع شهر تكريم المرأة، لا يُمكن أن نغفل عن الدور القوي للسينما والدراما في تقديم قصص ملهمة عن النساء، سواء من خلال النضال من أجل حقوقهن، أو توثيق مواجهتهن للعوائق الاجتماعية، أو حتى عرض تجاربهن الحياتية المختلفة. ومن الدراما إلى الكوميديا، ومن الخيال إلى الواقع، تثبت هذة الأفلام أن صوت المرأة فى السينما قوي ومؤثر، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على عشرة من أبرز الأفلام التي تناولت قضايا المرأة وساهمت في تعزيز صورتها على الشاشة الكبيرة.
أبرز الأفلام التي تخص قضايا المرأة
Postcards from the Edge
فيلم درامي كوميدي مستوحى من الرواية شبه السيرة الذاتية للكاتبة كاري فيشر، يروي قصة ممثلة شابة تُدعى سوزان فالي جسدت شخصيتها الفنانة ميريل ستريب، والتي تكافح للتغلب على الإدمان وإعادة بناء حياتها المهنية، بينما تتعامل مع علاقتها المعقدة بوالدتها، الممثلة المخضرمة دوريس مان (شيرلي ماكلين)، والفيلم يستعرض الصراع بين الأجيال، وضغوط الشهرة، والرغبة في التحرر من الإرث العائلي، وجاء الفيلم من إنتاج وإخراج مايكل نيكولز.
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Thelma & Louise
يعتبر من أيقونات السينما النسوية، وتدور أحداث الفيلم حول ثلما، ربة منزل، ومتزوجة من رجل متغطرس لا تحبه ويعاملها بقسوة، ولويز التي تعمل في مهنة رغماً عنها، وذهبت الصديقتان اللتان تعيشان في ولاية أركنسو، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ولاية أخرى، حيث المساحات الواسعة والجبال، ولكن تتعرضان لمشكلة كبيرة تنتهي بجريمة قتل، وهنا تقابلان السائق جي دي (براد بيت) الذي عرض عليهما المساعدة، وبعدما اطمأنتا إليه، سرق أموالهما وهرب.
الفيلم من إخراج ريدلي سكوت وكتبه كالي خوري، ومن بطولة سوزان ساراندون وجينا ديفيس، هارفي كيتل ومايكل مادسن وكريستوفر ماكدونالد وبراد بيت. ويعد أحد أهم الأفلام التي ناقشت تمكين المرأة، وحصد جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي.
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A League of Their Own
الفيلم عبارة عن دراما رياضية كوميدية تسلط الضوء على دوري البيسبول النسائي خلال الحرب العالمية الثانية، ويروي الفيلم قصة مجموعة من النساء اللواتي تحدين التوقعات المجتمعية وأثبتن جدارتهن في رياضة كانت حكرا على الرجال، ويُعد تكريماً لدور المرأة في الرياضة والمجتمع.
تم إنتاج الفيلم من قبل إليوت ابراهامز، وروبن فورمان، وتم إخراجه على يد بينى مارشال، ومن بطولة؛ وبطولة توم هانكس، جينا ديفيس، مادونا، لوري بيتي، جون لوفيتز، روزي أودونيل، ديفيد ستراثيرن وغاري مارشال.
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The Joy Luck Club
فيلم درامي مبني على رواية إيمي تان، يحكي قصة أربع نساء صينيات مهاجرات وبناتهن الأمريكيات، ويعكس الفيلم التحديات التي تواجهها النساء في المجتمعات التقليدية وكيف تؤثر تجارب الأمهات على حياة بناتهن، ويُعتبر من أهم الأفلام التي تناولت قضايا الهوية والأنوثة عبر الأجيال، وأخرجه واين وانغ عام 1993، وفي عام 2020 تم اختيار الفيلم للحفظ في السجل الوطني للأفلام بالولايات المتحدة.
الفيلم بطولة تساي تشين، كيو تشينه، ليزا لو، فرانس نوين، روزاليند تشاو، لورين توم، تاملين توميتا، ومينغ نا وين
The Piano
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وصفه الكثيرون أنه تحفة سينمائية أخرجتها جين كامبيون، ويحكي الفيلم قصة آدا جسدتها الفنانة هولي هانتر، وكانت امرأة صماء تصل إلى نيوزيلندا مع ابنتها وبيانوها، لتجد نفسها في زواج قسري، الفيلم يسلط الضوء على قوة المرأة في التعبير عن ذاتها من خلال الفن والتحديات التي تواجهها في مجتمعات ذكورية، حيث فاز بثلاث جوائز أوسكار، من بينها جائزة أفضل ممثلة لهولي هانتر.
أخرج الفيلم وكتبه جين كامبيون، ومن بطولة هولي هنتر وهارفي كيتل وسام نيل، وآنا باكوين.
Maya Lin: A Clear Strong Vision
فيلم وثائقي يتناول قصة المهندسة المعمارية مايا لين، التي صممت النصب التذكاري لقدامى المحاربين في فيتنام، يعرض الفيلم الصراعات التي واجهتها كامرأة شابة من أصول آسيوية في مجال يهيمن عليه الرجال، ويبرز تصميمها وإبداعها في تغيير المشهد المعماري، وجاء من إخراج وإنتاج فريدا لي موك.
وحصل الفيلم على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في عام 1995.
Erin Brockovich
فيلم درامي يستند إلى قصة حقيقية لإيرين بروكوفيتش الذي تجسد شخصيتها الفنانة "جوليا روبرتس"، وهي أم عازبة تعمل مساعدة قانونية وتكشف عن قضية تلوث مياه ضخمة تؤثر على سكان بلدة صغيرة، الفيلم يجسد كفاح المرأة في بيئة عمل ذكورية، ويبرز دورها في تحقيق العدالة، وفازت الفنانة جوليا روبرتس بجائزة الأوسكار عن أدائها المتميز في هذا الفيلم.
الفيلم إخراج ستيفن سودربيرغ، وبطولة جوليا روبرتس، ألبرت فيني، ديفيد بريسبين، دون ديداويك، فالنتي رودريغي، كونشاتا فيريل.
The Substance
"The Substance" فيلم نفسي أُنتج عام 2024، وهو من تأليف وإخراج كورالي فارغيت وبطولة ديمي مور، مارغريت كواللي، ودينيس كويد. وعُرض الفيلم لأول مرة في 19 مايو 2024 في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي.
وتدور أحداث الفيلم حول إليزابيث سباركل (ديمي مور)، التي تقدم برنامجاً للتمارين الرياضية، ولكن مع تقدمها في العمر، إذ بلغت الـ50 عاماً، يقرر مدير القناة التي تعمل بها أن يستبدلها بفتاة أصغر سناً وأكثر شباباً.
تغضب سباركل وتتعرض لحادث سيارة فتدخل المستشفى، وهناك يعرض عليها أحد الممرضين دواء يحتوي على "مادة" يعيد للمرء شبابه، تقبل إليزابيث التجربة وتأخذ الدواء، وتخرج منها فتاة جميلة، فهل ستستعيد مكانتها في عملها؟
ويُعد من أحدث الأفلام التي تناقش النظرة المجتمعية للجمال الأنثوي والضغوط النفسية التي تواجهها النساء. وحصل الفيلم على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان، كما حصدت ديمي مور على جائزة أفضل أداء خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي الحادي والثلاثين.
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She Said
جاء الفيلم مستوحى من القصة الحقيقية للصحفيتين ميغان توهي وجودي كانتور، اللتين كشفتا فضائح في هوليوود وساهمتا في إطلاق حركة #MeToo، لدعم النساء، وسلط الفيلم الضوء على دور الصحافة الاستقصائية في فضح الجرائم والانتهاكات ضد النساء ويكرم شجاعة الصحفيات في مواجهة القوى النافذة.
الفيلم من إخراج ماريا شرادر وإنتاج ديدي جاردنر، وجيريمي كلاينر، وبطولة بطولة زوي كازان، كاري موليجان، باتريشيا كلاركسون، أندريه بروير، سامانثا مورتن وتوم بيلفري.
Catherine Called Birdy
فيلم درامي تاريخي يستند إلى رواية للمؤلفة كارين كوشمان، وتدور أحداث الفيلم في القرن الثالث عشر بقرية ستونبريدج الانجليزية، ويحكي قصة فتاة مراهقة تدعى بيردي في العصور الوسطى تحاول تحدي التقاليد المفروضة عليها، خاصة مسألة الزواج القسري الذي يفرضه عليها والدها لتأمين مستقبل العائلة، يقدم الفيلم رؤية معاصرة لقضايا المرأة في سياقات تاريخية، مع أداء مميز من بيلا رامزي وإخراج لينا دنهام.
الفيلم بطولة بيلا رمزي، وارشي رينو، وإيزيس هينزورث، وجو ألوين، وأندرو سكوت.
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