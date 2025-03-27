أبرز 10 أفلام تناولت قضايا المرأة في السينما العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 04:20 مساءً - مع شهر تكريم المرأة، لا يُمكن أن نغفل عن الدور القوي للسينما والدراما في تقديم قصص ملهمة عن النساء، سواء من خلال النضال من أجل حقوقهن، أو توثيق مواجهتهن للعوائق الاجتماعية، أو حتى عرض تجاربهن الحياتية المختلفة. ومن الدراما إلى الكوميديا، ومن الخيال إلى الواقع، تثبت هذة الأفلام أن صوت المرأة فى السينما قوي ومؤثر، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على عشرة من أبرز الأفلام التي تناولت قضايا المرأة وساهمت في تعزيز صورتها على الشاشة الكبيرة.

أبرز الأفلام التي تخص قضايا المرأة

Postcards from the Edge

فيلم درامي كوميدي مستوحى من الرواية شبه السيرة الذاتية للكاتبة كاري فيشر، يروي قصة ممثلة شابة تُدعى سوزان فالي جسدت شخصيتها الفنانة ميريل ستريب، والتي تكافح للتغلب على الإدمان وإعادة بناء حياتها المهنية، بينما تتعامل مع علاقتها المعقدة بوالدتها، الممثلة المخضرمة دوريس مان (شيرلي ماكلين)، والفيلم يستعرض الصراع بين الأجيال، وضغوط الشهرة، والرغبة في التحرر من الإرث العائلي، وجاء الفيلم من إنتاج وإخراج مايكل نيكولز.

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Thelma & Louise

يعتبر من أيقونات السينما النسوية، وتدور أحداث الفيلم حول ثلما، ربة منزل، ومتزوجة من رجل متغطرس لا تحبه ويعاملها بقسوة، ولويز التي تعمل في مهنة رغماً عنها، وذهبت الصديقتان اللتان تعيشان في ولاية أركنسو، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ولاية أخرى، حيث المساحات الواسعة والجبال، ولكن تتعرضان لمشكلة كبيرة تنتهي بجريمة قتل، وهنا تقابلان السائق جي دي (براد بيت) الذي عرض عليهما المساعدة، وبعدما اطمأنتا إليه، سرق أموالهما وهرب.

الفيلم من إخراج ريدلي سكوت وكتبه كالي خوري، ومن بطولة سوزان ساراندون وجينا ديفيس، هارفي كيتل ومايكل مادسن وكريستوفر ماكدونالد وبراد بيت. ويعد أحد أهم الأفلام التي ناقشت تمكين المرأة، وحصد جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي.

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A League of Their Own

الفيلم عبارة عن دراما رياضية كوميدية تسلط الضوء على دوري البيسبول النسائي خلال الحرب العالمية الثانية، ويروي الفيلم قصة مجموعة من النساء اللواتي تحدين التوقعات المجتمعية وأثبتن جدارتهن في رياضة كانت حكرا على الرجال، ويُعد تكريماً لدور المرأة في الرياضة والمجتمع.

تم إنتاج الفيلم من قبل إليوت ابراهامز، وروبن فورمان، وتم إخراجه على يد بينى مارشال، ومن بطولة؛ وبطولة توم هانكس، جينا ديفيس، مادونا، لوري بيتي، جون لوفيتز، روزي أودونيل، ديفيد ستراثيرن وغاري مارشال.

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The Joy Luck Club

فيلم درامي مبني على رواية إيمي تان، يحكي قصة أربع نساء صينيات مهاجرات وبناتهن الأمريكيات، ويعكس الفيلم التحديات التي تواجهها النساء في المجتمعات التقليدية وكيف تؤثر تجارب الأمهات على حياة بناتهن، ويُعتبر من أهم الأفلام التي تناولت قضايا الهوية والأنوثة عبر الأجيال، وأخرجه واين وانغ عام 1993، وفي عام 2020 تم اختيار الفيلم للحفظ في السجل الوطني للأفلام بالولايات المتحدة.

الفيلم بطولة تساي تشين، كيو تشينه، ليزا لو، فرانس نوين، روزاليند تشاو، لورين توم، تاملين توميتا، ومينغ نا وين

The Piano

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وصفه الكثيرون أنه تحفة سينمائية أخرجتها جين كامبيون، ويحكي الفيلم قصة آدا جسدتها الفنانة هولي هانتر، وكانت امرأة صماء تصل إلى نيوزيلندا مع ابنتها وبيانوها، لتجد نفسها في زواج قسري، الفيلم يسلط الضوء على قوة المرأة في التعبير عن ذاتها من خلال الفن والتحديات التي تواجهها في مجتمعات ذكورية، حيث فاز بثلاث جوائز أوسكار، من بينها جائزة أفضل ممثلة لهولي هانتر.

أخرج الفيلم وكتبه جين كامبيون، ومن بطولة هولي هنتر وهارفي كيتل وسام نيل، وآنا باكوين.

Maya Lin: A Clear Strong Vision

فيلم وثائقي يتناول قصة المهندسة المعمارية مايا لين، التي صممت النصب التذكاري لقدامى المحاربين في فيتنام، يعرض الفيلم الصراعات التي واجهتها كامرأة شابة من أصول آسيوية في مجال يهيمن عليه الرجال، ويبرز تصميمها وإبداعها في تغيير المشهد المعماري، وجاء من إخراج وإنتاج فريدا لي موك.

وحصل الفيلم على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في عام 1995.

Erin Brockovich

فيلم درامي يستند إلى قصة حقيقية لإيرين بروكوفيتش الذي تجسد شخصيتها الفنانة "جوليا روبرتس"، وهي أم عازبة تعمل مساعدة قانونية وتكشف عن قضية تلوث مياه ضخمة تؤثر على سكان بلدة صغيرة، الفيلم يجسد كفاح المرأة في بيئة عمل ذكورية، ويبرز دورها في تحقيق العدالة، وفازت الفنانة جوليا روبرتس بجائزة الأوسكار عن أدائها المتميز في هذا الفيلم.

الفيلم إخراج ستيفن سودربيرغ، وبطولة جوليا روبرتس، ألبرت فيني، ديفيد بريسبين، دون ديداويك، فالنتي رودريغي، كونشاتا فيريل.

The Substance

"The Substance" فيلم نفسي أُنتج عام 2024، وهو من تأليف وإخراج كورالي فارغيت وبطولة ديمي مور، مارغريت كواللي، ودينيس كويد. وعُرض الفيلم لأول مرة في 19 مايو 2024 في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول إليزابيث سباركل (ديمي مور)، التي تقدم برنامجاً للتمارين الرياضية، ولكن مع تقدمها في العمر، إذ بلغت الـ50 عاماً، يقرر مدير القناة التي تعمل بها أن يستبدلها بفتاة أصغر سناً وأكثر شباباً.

تغضب سباركل وتتعرض لحادث سيارة فتدخل المستشفى، وهناك يعرض عليها أحد الممرضين دواء يحتوي على "مادة" يعيد للمرء شبابه، تقبل إليزابيث التجربة وتأخذ الدواء، وتخرج منها فتاة جميلة، فهل ستستعيد مكانتها في عملها؟

ويُعد من أحدث الأفلام التي تناقش النظرة المجتمعية للجمال الأنثوي والضغوط النفسية التي تواجهها النساء. وحصل الفيلم على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان، كما حصدت ديمي مور على جائزة أفضل أداء خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي الحادي والثلاثين.

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She Said

جاء الفيلم مستوحى من القصة الحقيقية للصحفيتين ميغان توهي وجودي كانتور، اللتين كشفتا فضائح في هوليوود وساهمتا في إطلاق حركة #MeToo، لدعم النساء، وسلط الفيلم الضوء على دور الصحافة الاستقصائية في فضح الجرائم والانتهاكات ضد النساء ويكرم شجاعة الصحفيات في مواجهة القوى النافذة.

الفيلم من إخراج ماريا شرادر وإنتاج ديدي جاردنر، وجيريمي كلاينر، وبطولة بطولة زوي كازان، كاري موليجان، باتريشيا كلاركسون، أندريه بروير، سامانثا مورتن وتوم بيلفري.

Catherine Called Birdy

فيلم درامي تاريخي يستند إلى رواية للمؤلفة كارين كوشمان، وتدور أحداث الفيلم في القرن الثالث عشر بقرية ستونبريدج الانجليزية، ويحكي قصة فتاة مراهقة تدعى بيردي في العصور الوسطى تحاول تحدي التقاليد المفروضة عليها، خاصة مسألة الزواج القسري الذي يفرضه عليها والدها لتأمين مستقبل العائلة، يقدم الفيلم رؤية معاصرة لقضايا المرأة في سياقات تاريخية، مع أداء مميز من بيلا رامزي وإخراج لينا دنهام.

الفيلم بطولة بيلا رمزي، وارشي رينو، وإيزيس هينزورث، وجو ألوين، وأندرو سكوت.

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