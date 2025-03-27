البطولة الشبابية تسيطر على موسم أفلام عيد الفطر 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 04:20 مساءً - يشهد موسم عيد الفطر السينمائي 2025 سيطرة البطولات الشبايية على أفلام الموسم الذي ينطلق يوم الأحد المقبل الموافق أول أيام عيد الفطر، وسط غياب تام لنجوم الشباك الكبار الذين اختاروا الانتظار بأفلامهم وطرحها في موسم عيد الأضحى الذي يعد الأكبر بين المواسم السينمائية على مدار العام وكذلك موسم الصيف، وفي نفس الوقت يستمر تصعيد النجوم الشباب لأدوار البطولة في الدراما والسينما.

علي ربيع يستعين بممثلات شابات

موسم أفلام عيد الفطر 2025 ينافس فيه 4 أفلام فقط جميعها تعتمد على البطولة الشبابية، ويتصدر القائمة فيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة على ربيع الذي لا يعد فناناً شابا لاسيما وأنه قدم العديد من البطولات السينمائية خلال السنوات الماضية، ولكن الفيلم نفسه يعتمد على البطولة الشبابية حيث يضم في قائمة أبطالة العديد من الفنانات الشابات نظراً لتطلب قصة الفيلم ذلك.

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فيلم "الصفا الثانوية بنات" يشارك في بطولته إلى جانب علي ربيع كل من: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صوفيا، إسراء رخا، توانا الجوهري وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف الفنان أحمد حاتم، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

عصام عمر وطه دسوقي يدخلان المنافسات السينمائية

فيلم "سيكو سيكو" يدخل منافسات موسم أفلام عيد الفطر 2025، باعتماده على بطلين رئيسيين من النجوم الشباب الذين حققوا نجاحات لافته في السنوات الأخيرة، وهما عصام عمر وطه دسوقي، فيما يشارك في بطولة العمل علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، محمود صادق حدوتة، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square.

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كذلك "نجوم الساحل" من الأفلام الشبابية المنتظرة في الموسم، حيث يتصدر بطولته الفنان الشاب أحمد داش بمشاركة الفنانة الشابة مايان السيد ويضم العمل في قائمة أبطاله علي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس، والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج RAW Entertainment لـ موسى عيسى وطارق العريان.

فيلم "فار بـ 7 ترواح" يدخل المنافسات في اللحظات الأخيرة

والتحق بمنافسات الموسم في اللحظات الأخيرة فيلم "فار بـ 7 ترواح" الذي يعتمد على البطولة الشبابية المطعمة بالفنانين الكبار، ويضم الفيلم في قائمة أبطاله أكثر من 22 فناناً وفنانة منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، ابراهيم السمان، محمود حافظ، محمد الصاوي، طاهر أبو ليله، نجم الغناء مصطفى عنبه، دنيا جمعه، والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي.

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