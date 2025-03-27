محمد لطفي يعلن بدء التحضيرات للجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم

أحمد السبكي أبلغني بالجزء الثالث

@mohamedlotfyofficiall خبر حلو من كواليس مسلسل اسود باهت كل سنه وانتو طيبينoriginal sound - Mohamedlotfy

مسلسل رمضان كريم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 04:20 مساءً - كشف الفنانعن عودة مسلسلإلى المشهد مُجددًا، وذلك بالإعلان عن بدء التحضير للجزء الثالث، تمهيدًا لعرضه في 2026، حيث يُعد هذا المشروع واحدًا من أبرزفي العقد الأخير.وظهر محمد لطفي، في مقطع فيديو، من داخل حارة مسلسل "رمضان كريم"، وهي الحارة نفسها التي يواصل فيها تصوير حكاية "وصمة عار"، قائلًا: "أنا في حارة (رمضان كريم) حاليًا، ولسه مكلمني الحاج أحمد السبكي، وداخلين الجزء الثالث من رمضان كريم قريب"، متابعًا "نشوفكم على خير في الحارة دي، وإنّ شاء الله تتبسطوا معانا".يذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" عُرض عام 2017، وحقق نجاحًا جماهيريًا آنذاك، حيث يستعرض العمل أجواء شهر رمضان داخل الحارة الشعبية، من خلال قصص عدة، منها قصة فتاة تحاول التبرؤ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.المسلسل بطولة نجلاء بدر، وروبي، وشريف سلامة، وسهر الصايغ ومحمد محمود وسيد رجب، وريهام عبد الغفور، وصبري فواز ومحمود الجندي، وكارولين عزمي، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، والعديد من النجوم الآخرين، والعمل تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.وفي عام 2023، كان الجمهور على موعد مع عرض الجزء الثاني من المسلسل، والذي شهد تغيرات عدة، بعد غياب عدد من نجوم الجزء الأول، مثل روبي، وريهام عبد الغفور، حيث شارك في بطولته كلّ من: بيومي فؤاد، سيد رجب، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، دينا محسن ويزو، ونجلاء بدر، وشريف حسني، وسلوى محمد علي، وسلوى عثمان وغيرهم.

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