لما صادق الصبّاح تحسم حقيقة ترشيحها لمنصب في مجلس إدارة تلفزيون لبنان

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ميرنا وليد - بيروت - أصدرت المنتجة اللبنانية لما صادق الصبّاح بيانًا توضيحيًا نفت فيه ما تم تداوله من أخبار مغلوطة ومفبركة حول ترشيحها لمنصب في مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وجاء في البيان الذي نشرته ما يلي :" بعدما تم تداول اسمي في قائمة الترشيحات الخاصة بمجلس إدارة تلفزيون لبنان، تداولت بعض وسائل الإعلام أخباراً مغلوطة ومفبركة تحمل نوايا غير صادقة.
ولذلك، تقدمت بطلب رسمي إلى وزير الإعلام، الأستاذ بول مرقص، لاستبعادي من هذه الترشيحات، حيث أن عائلة الصباح المعروفة بانفتاحها ودعمها الوطني المستمر لا تسعى ولا تهتم بأي منصب أو مركز.
ومع ذلك، سأظل إلى جانب تلفزيون لبنان مستعدة للمساهمة في أي مهمة تهدف إلى تعزيز مكانته واستعادة قوته على الساحة الإعلامية، وستظل شركة الصباح كما كانت دائماً، داعمة ومساندة بكل إخلاص".
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