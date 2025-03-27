ميرنا وليد - بيروت - أعرب الجمهور عن حماسهم لمشاهدة فيلم "الصفا الثانوية بنات" وذلك بعد ان طرح الممثل المصري علي ربيع الفيديو الدعائي الخاص بالفيلم المقرر طرحه في عيد الفطر.

و ظهر في الفيديو الدعائي لفيلم "الصفا الثانوية بنات" مشاهد مضحكة و فكاهية جذبت انظار الجمهور الذي عبر عن إعجابه بالعمل من خلال التعليقات الإيجابية.

ويشارك في بطولة الفيلم، الممثلون محمد ثروت وأوس أوس وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر، وهو من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المبارك لعام 2025.

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يعبر عن حماسه لفيلم "الصفا الثانوية بنات" بعد طرح التيزر الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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