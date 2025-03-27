خالد النبوي يستذكر أحمد زكي في ذكرى رحيله بهذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري خالد النبوي متابعيه صورة للممثلة المصري الراحل أحمد زكي عبر حسابه الخاص، غستذكره من خلالها في ذكرى رحيله، و وجه له رسالة تقدير و حب اما قدمه للفن و السينما في العالم العربيق، و متمنياً له الرحمة بالقول: "أحمد زكي سقف التمثيل العالي ،، لسه بنستمتع بفنك و نتعلم منك .

. الله يرحمك".

و في وقت سباق، تحدث الممثل المصري خالد النبوي عن الشخصية التي يتمنى تقديمها في مسيرته الفنية.

وقال خالد النبوي أنه يتمنى تقديم شخصية "أمنحتب": "بالتأكيد أحب أن أقدم شخصية هذا الوزير العالم في عمل فني، وهم حلم يراودني، لأنه عالم قبل أن يكون رجل دولة، وذلك لأن مصر هى من اكتشفت العلم، وكان ذلك عن طريق الزراعة. لا يوجد ما يمنع تقديم أعمال عالمية، لكن الأمر يتوقف على الإرادة، وباختصار نحن نريد أن نحكي تاريخنا الكبير، ولذلك نحتاج لإرادة قوية، والسينما المصرية واحدة من ثلاثة سينمات عالمية تخطت مساحتها الجغرافية بجانب السينما الأميريكية والسينما الهندية، ووصلت للعالمية لأنها تصل لـ400 مليون شخص، لذلك نحتاج أن نزيل العقبات أمام المنتجين وتكاليف التصوير، وكذلك الرقابة التي علينا أن نتخلص منها لأنها أصبحت موجودة بحكم العادة".

