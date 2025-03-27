شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسي: ردود فعل الجمهور على مسلسل جودر 2 أسعدتني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان علاء مرسي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الحلقات الأخيرة من مسلسل جودر 2، حيث قدم شخصية "كهين طهموش" التي كان لها تأثير واضح على مجريات الأحداث الختامية.

وقال علاء في تصريحات لـ"الخليج 365": "أنا سعيد جدًا بردود فعل الجمهور على دوري في المسلسل، رغم أنني ظهرت في حلقتين فقط، إلا أن الشخصية لاقت صدى واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي."

قصة مسلسل جودر 2



ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2



مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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