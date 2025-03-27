شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد محمود عبد الشكور يشيد بأداء أحمد عبد الحميد فى مسلسل ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناقد محمود عبد الشكور بأداء الفنان أحمد عبد الحميد فى مسلسل ظلم المصطبة، وعلق على صفحته بفيس بوك قائلا: أتابع أحمد عبد الحميد منذ فترة طويلة، ويدهشني في كل شخصية يلعبها، موهبته وتلونه في الأدوار، وذوبان موهبته في تكنيك الأداء الرفيع، فلا تعرف حدود الموهبة من الحرفة، وأطياف التعبيرات والوجوه التي يرتدي أقنعتها، تذكرني فورا بممثلي الأدوار المساعدة الكبار في أفلام الأبيض والأسود.

وأضاف محمود عبد الشكور:مساحة موهبته كبيرة، بحيث تتمنى أحيانا أن تقتله، اذا شاهدت دوره في مسلسل تحت الوصاية، وقد تتعاطف معه ، وترثى له، وأنت تراه بلا حول ولا قوة أمام حمادة كشري في مسلسل ظلم المصطبة.

وأوضح محمود عبد الشكور: يلعب أحمد هنا دور الرجل التابع، الذي يمتلك قصة وحكاية، يجسده بهيئته، وتفاصيله، بانكسار عينيه وانخفاض صوته، بحالة حزن وأسى كامنة، وكأنه يصعب على نفسه وموقفه، ويقول دون أن يقول إنه لا يستحق هذا الهوان، وإنه أكبر وأكثر نبلا، ولكن الظرف والاحتياج جعلاه وسط معركة لا يريدها، ووضعاه في اختبار دائم، وصراع داخلي عنيف، لا يحتملهما.

واختتم محمود عبد الشكور كلامه قائلا: مازال للشخصية بقية في قادم الحلقات، أردت فقط أن أقدم التحية لمشخصاتي استثنائي، وأن ألفت النظر الى أنه يقدم أحد أجمل أدواره.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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