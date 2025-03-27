شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 13.. هل تكشف نسمة سر عايشة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الثانية عشر، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، بسؤال نسمة " أميرة أديب" سالى عن أقارب عايشة " دنيا سمير غانم" فى أسوان لانها شاهدت فيديو لخطيبة راشد " عمر الشناوى" على إنستجرام، لذلك هل تكشف نسمة سر عايشة هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة الثالثة عشر من المسلسل.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

قصة مسلسل عايشة الدورتناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر. أبطال مسلسل عايشة الدورمسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025