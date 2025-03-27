شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27.. كيف سيكون رد فعل فرح تجاه علاقة ليل وفارس؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب متابعو مسلسل وتقابل حبيب مشاهدة الحلقة 27 من العمل والتي تعرض مساء اليوم الخميس، خاصة بعدما شهدت الحلقة الماضية أجواء رومانسية بين ليل (ياسمين عبد العزيز) وفارس (كريم فهمي) لاقت تفاعل كبير من الجمهور الذي كان ينتظر تطور العلاقة بشكل أكبر ويكون الحب متبادل بينهما بشكل صريح بدلاً من التمليحات وهذا ما حدث خلال الحلقة الماضية.

ووسط الأجواء الرومانسية السعيدة التي يتعيشها فارس مع ليل، يبدو أن فرح على وشك اكتشاف هذه العلاقة، خاصة وأنها كانت تريد الفيلا لأختها ليل وحاولت الاتصال بها هي وفارس لم يرد الثنائي، وفى نفس الوقت علاقة ليل وفارس أصبحت تظهر أكثر لمن حولهما، فهل ستعرف فرح بهذه العلاقة في الحلقة 27 اليوم؟ وكيف سيكون تصرفها خاصة مع حبها لفارس ومحاولاتها الدائمة التقرب منه؟.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27

وسيطرت الأجواء الرومانسية على أحداث الحلقة 26 من مسلسل وتقابل حبيب، مع تطور العلاقة بين ليل وفارس الذي يعرض عليها الخروج سوياً وقضاء بعض الوقت معاً، وبالفل يصطحبها إلى كامب في الصحراء مع مجموعة من الأشخاص الذين يتواجدون دون وجود أي صلة بين أي منهم وذلك لقضاء بعض الوقت في أجوار هادئة.

فارس يستغل تواجده مع ليل ويتغزل في جمالها وشخصيتها وسط أجواء من الرومانسية في الوقت الذي تشعر فيه ليل بالخجل، ولكن فارس يصرعلى الكشف عن مشاعره تجاهها دون أي خوف، بل ويؤكد لها استعداده لإعلان حبه لها أمام جميع أفراد عائلة أبو العزم، ولكن ليل ترفض ذلك ولكنها تعود وتندمج مع فارس في لحظات رومانسية هادئة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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