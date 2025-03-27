شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 12.. هل يستحوذ شمس على ثروة الخواجة انتقاماً منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الجمهور خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد أمين، والذى يعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجى، حيث توقع الجمهور أن ينتقم شمس من الخواجة في ثروته وألاعيب كثيرة أخرى انتقاماً منه بسبب وفاة ابن شقيقته ؟

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.



أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.



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