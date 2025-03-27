شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمي: سعيدة بنجاح فهد البطل.. والكيمياء مع الأبطال ظهرت على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة كارولين عزمي عن دهشتها من ردود الأفعال القوية التي تلقتها خلال عرض مسلسل "فهد البطل"، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع الانتشار الكبير للمشاهد الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيقها لتريندات متتالية.

وأضافت كارولين لـ" الخليج 365"، أنها سعيدة جدًا بهذا النجاح وتشعر بعد تعبها في المسلسل ، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت مليئة بالانسجام والتفاهم بين فريق العمل، مما انعكس بوضوح على الشاشة. وأوضحت أن هناك كيمياء كبيرة جمعتها مع كل من الفنان أحمد العوضي، وعصام السقا، وميرنا نور الدين، وباقي أبطال المسلسل، مما ساهم في خروج العمل بصورة مميزة حازت إعجاب الجمهور.

قصة وأبطال مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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