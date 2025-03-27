شكرا لقرائتكم خبر عن عازف العود أنور براهم يطرح ألبوم بعد السماء الأخيرة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

يعود عازف العود التونسي أنور براهم بعد ثماني سنوات من ألبوم "BLUE MAQAMS" ، بألبوم جديد، يحمل اسم بيت شعر للشاعر الفلسطيني محمود درويش يتساءل فيه "إلى أين يجب أن تطير الطيور، بعد السماء الأخيرة"؟، وهو بعنوان "بعد السماء الأخيرة".

يتناول الألبوم مقطوعات موسيقية للعود و"التشيلو" والبيانو والكونترباص، بينما يعتمد براهم على الأنماط التقليدية للموسيقى العربية، فإنه يسعى دائما إلى التفاعل مع العالم الخارجي، حيث يجد الإلهام في العديد من الثقافات المختلفة والذي من المقرر طرحه غدا 28 مارس.

ويشكل عازف القيتار "دايف هولاند" وعازف البيانو "جانغو بيتس" مرة أخرى جزءًا من الرباعي العالمي لأستاذ العود التونسي، تنضم إليهما الآن عازفة التشيلو "أنيا ليشنر"، وقد أصبحت الشراكة بين براهم و"هولاند"، التي نشأت لأول مرة مع ألبوم "ثمار" في عام 1998، أسطورية.

يمثل هذا الألبوم أول إدراج لآلة "التشيلو" في موسيقى مجموعة أنور، ولطالما كانت "أنجا ليشنر"، وهي عنصر رئيسي في هذا العمل الفني، على دراية بمؤلفات براهم وعملت على استعمالها وإدماجها في حفلاتها الخاصة، سيفتتح الألبوم بآلة "التشيلو" ويختتم بها.

تم تسجيل ألبوم "بعد السماء الأخيرة" في مايو 2024 في "أوديتوريو ستيليو مولو آر إس آي" في مدينة "لوغانو" بسويسرا، تحت إشراف "مانفريد أيشر"، ويصدر الألبوم غدا 28 مارس بينما ينطلق أنور في جولة أوروبية تشمل حفلات موسيقية في فرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا.







